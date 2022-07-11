塞爾維亞職業男網前世界第1喬柯維奇（Novak Djokovic），在2022年溫布頓草地網球錦標賽男單決賽展現精彩美技，4比6、6比3、6比4、7比6（3）力退澳洲「壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios），喬帥生涯第7度稱霸草地大滿貫，也是個人第21座四大公開賽金盃。

喬柯維奇追上美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的生涯溫網奪冠次數，距離瑞士天王費德勒（Roger Federer）的溫網8冠、今年溫網準決賽傷退的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的生涯四大賽22冠紀錄，都只差1座，而溫網2020年因為新冠肺炎疫情停辦，因此2018、2019、2021及今年都封王的喬帥，也完成另類的溫網4連霸。

目前世界排名第40的基瑞歐斯，希望成為繼2001年克羅埃西亞伊凡尼賽維奇（Goran Ivanisevic）之後，首位非種子溫網男單冠軍，可惜他並未實現這個夢想，而伊凡尼塞維奇現在是喬柯維奇的教練，這場決賽也坐在喬帥的球員包廂看球。

在今年溫網獲得亞軍之前，基瑞歐斯過去29次參加四大公開賽都沒有比8強更好的成績，只有在家鄉澳洲的澳網，於2015年打進過一次8強，儘管沒能帶走溫網冠軍，比賽中也好幾次製造話題，像是胯下回擊、網前背後擊球，發球時速最高達136公里、發出30記「愛司」等。

喬柯維奇享受觀眾的歡呼聲。（美聯社）

喬柯維奇與團隊慶祝勝利。（美聯社）