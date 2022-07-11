39歲女星王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，初登舞台便以當年的成名曲《愛你》掀起無數網友青春記憶，直衝微博熱搜第一，人氣再度翻紅暴漲；近期比賽進入白熱化階段，王心凌身為熱門選手，不僅一路深受觀眾喜愛，言行舉止也備受關注， 8日她出席品牌贊助商的直播活動，與男星張棟樑驚喜連線，「烏龜CP」多年後隔空再度合體，兩人大聊過往拍攝《微笑PASTA》的幕後故事，張棟樑更演唱劇中經典插曲《小烏龜》，令粉絲激動不已。

綜藝節目《乘風破浪》在大陸播出後，「甜心教主」王心凌挾帶高人氣強勢回歸螢光幕前，每次公演都引發網路超高話題度。乘著這股風潮，王心凌過去所主演的偶像劇也一部部被網友們翻出來重新回味，她8日參與贊助商線上活動，在直播間與身在馬來西亞的張棟樑跨海連線。通話一被接起，王心凌就興奮大喊：「嗨！好久不見！」，而對於王心凌在節目中的好表現，張棟樑也笑道：「很替妳開心，看妳的表現都非常好。」經典台偶劇《微笑PASTA》的「烏龜CP」成功合體，兩人的夢幻聯動讓觀眾又驚又喜。

《微笑PASTA》是張棟樑拍的第一部戲，他透露，王心凌身為演員前輩，在片場帶給他許多幫助和安心感。兩人還爆料當時拍的第一場戲居然就是吻戲，王心凌笑說那時候導演應該是有一點小心機，想讓他們可以很快熟悉彼此，張棟樑也表示，第一天就拍那場戲打破了他們之間的尷尬和不好意思，之後對戲起來就非常自然。兩個人分享了許多拍戲趣事，也重現海報中男、女主角何群（張棟梁飾）與成曉詩（王心凌飾）手拿餐叉互相對視的動作，更在16年後直接現場表演，復刻何群罵成曉詩的經典橋段，帶大家回到2006年的浪漫夏天。

王心凌和張棟樑再現《微笑PASTA》海報經典動作。（圖／翻攝自YouTube）

而後張棟樑也應粉絲要求，獻唱劇中何群向成曉詩表白的歌曲《小烏龜》，並送上祝福給王心凌：「當時是何群幫成曉詩加油，創作了這首歌。那今天張棟樑就幫王心凌加油，希望接下來的所有公演都可以順利，期待看到妳更多的作品。」兩人在直播中互動熱絡，展現出彼此的好交情，也掀起粉絲們一波回憶殺。