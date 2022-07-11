全家便利商店(5903)6月合併營收為75.1億元，月增1.14%，為單月歷史第三高，隨著國內疫情逐步趨緩、國旅補助啟動帶動出遊，加上進入便利商店傳統旺季，全家將陸續推出各式夏季型新品與促銷活動，可望成為驅動營收的動能。

受惠於店數增長、鮮食和飲料銷售暢旺、溫升帶動來客增長等因素，全家6月合併營收為75.1億元，月增1.14%，年增18.92%，累計前6月合併營收為431.87億元，年增4.46%。

全家表示，6月鮮食銷售成長超過30%，其中尤以現煮飲品、霜淇淋、主食、麵包等品群表現突出，主要受惠於「聯名話題」、「網紅吸粉」、「產品本質提升」之三策略持續奏效，本月與百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」二次聯手推出多款正宗韓式飯糰再創佳績，單一口味單日銷售就可超過2萬顆以上，與社會企業鮮乳坊聯名推出高達20款的系列鮮食，亦帶動微波主食與麵包的業績成長超過10%。

6月天氣穩定與持續高溫下，推升飲料銷售進入暢銷旺季，FamilyMart Collection自有品牌陸續推出新品，並搭配聯促與加價購肖像贈品的行銷手法，帶動成長超過1成5。

對應疫情居隔，「全家」持續串聯線下線上搶攻網購商機，特別瞄準營養保健與居家自煮需求，於會員APP「全+1商城」中網羅超過50種品牌、250支以上國內外知名保健商品，推出全家i健康專館，並開賣天和鮮物「龍虎斑半月切」，貼心分切後方便冰箱收納隨時烹煮，在疫情下給予民眾便利支援，帶動線上保健品與冷凍食品業績成長30%。

截至6月底，全家總店舖數達4066家，月增22家。

展望7月，全家表示，國內疫情逐步趨緩、國旅補助啟動帶動出遊，且進入便利商店傳統旺季，將陸續推出各式夏季型新品與促銷活動，皆可望成為驅動營收的動能。