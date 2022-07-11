AOI檢測設備商由田(3455)6月合併營收2.92億元，為歷年同月新高，隨著下半年旺季的到來，由田營收可望逐季攀升，法人預估，由田全年營收可望達2成以上的成長，全年毛利率預計守穩50%以上水準或小幅微升。

載板為由田今年營收成長的主動能，近期受惠於高階應用需求導致載板廠大幅擴產的效益影響，由田也順利吃下不少訂單，其中客戶除了台系載板大廠以外，也不乏兩岸的新進載板業者，6月合併營收2.92億元，較去年同月成長45.3%，創下歷年同月新高；累計上半年營收達12.1億元，較去年同期成長17.73%。

由田在IC載板、PCB已累積多年的經驗與好口碑，尤其於高階載板及軟板的相關檢測設備銷售實績具絕對領先，無論市場新舊客戶都有優先選用由田設備的情況，公司多元的客製化服務，也讓由田在載板領域站穩領先市占。

在半導體領域的布局方面，由田已具備COF、Fan-out、RDL、SiP等封裝檢測能力，並早已通過兩岸封測大廠的驗證與出貨，隨著各應用領域半導體含量的提升，由田在半導體事業的營收貢獻有望持續放大，2022半導體佔公司營收占比將有顯著跳升。

由田從事自動光學檢測領域已逾30年，公司持續緊跟市場脈動，近年來對印刷電路板、半導體、面板三大事業部進行產品組合調配，並積極掌握載板、先進封裝之龐大商機，已為營收帶來了顯著的貢獻，同時成功優化毛利率。

以接單狀況來說，載板訂單能見度早已看到2023年，半導體需求是一個長期的趨勢，且在IC設計更趨複雜，以及先進封裝、異質整合的發展下，將帶動檢測設備進駐的必要性進一步提升，且以協助改善客戶端生產良率，公司半導體檢測設備預計持續暢旺，隨著下半年旺季的到來，由田營收將持續逐季攀升，法人預估，由田全年營收可望達2成以上的成長，全年毛利率預計守穩50%以上水準或小幅微升。