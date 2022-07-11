日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，嫌犯稱因不滿安倍與某宗教團體關係密切，故痛下殺手。事後該團體被起底，是源自南韓的「統一教」。台灣網友分享，這個教在台有分支，最大特色就是婚配制度，「幫你或妳找到另一半」。

犯下滔天大案的山上徹也，向警方供稱因母親信奉統一教後不斷捐錢，導致家中經濟陷入困頓；安倍又和統一教走得近，才會預謀這起犯案。不過統一教出面聲明，山上的母親並非教徒。

統一教現改名「世界和平統一家庭聯合會」，已故創辦人文鮮明認為，透過不同國家、種族的婚配制度，可實現世界和平理想。該團體最廣為人知的特色，就是逾萬人的「盲婚」（由教會指定配偶，夫妻事前互不認識）。

台灣網友PO文，指統一教在台灣也有分支，而多數入會的台灣人，都是婚配給台灣人，身邊不乏配對成功、婚姻幸福的真實例子。原PO表示，因兩夫妻信仰相同，若生活習慣不至於差異太大，「婚後都過得不錯」。

但也有人分享，加入統一教的同學跟配對的女子不來電，每個月依教規約會一次、拍照存證，對方從來沒笑過，最後只能作罷。