民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲，國民黨台北市議員王鴻薇查詢後發現，林智堅的兩位指導教授陳明通及賀力行，一年可以產出的碩士生數量爆多，狂酸媲美「學術量販店」；前藍委蔡正元也感嘆說「真的斯文掃地」。

蔡正元今（11）日在臉書表示，台灣大學是台灣唯一一所世界評鑑可以進入百大的學校，因為林智堅論文抄襲案被說成是「學位量販店」，真的很不值得，可惜有些系所淪為「政客學位補充班」，真的斯文掃地。

蔡正元指出，東亞共有26家大學進入世界百大，大陸6家、香港5家、新加坡2家、韓國6家、日本5家、馬來西亞1家及台灣1家，其中新加坡雖然僅有2家，但排名卻是東亞的第1、第3；而台大總排名第77名，在東亞百大中是倒數第4，僅贏過第79名的日本東北大學、第94名的中國科技大學及第99名的成均館大學。

蔡正元說，幸好台大還有醫學院和工學院撐著，才能擠進世界百大，「否則一些水平只是『明通智痛丹』的系所，台大早就被遠遠的拋出百大外！」