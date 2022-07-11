A rebel to the end. Nick Kyrgios has been told not to wear his red hat on Centre Court. He simply doesn’t care!! 🤣 #Wimbledon pic.twitter.com/PHx7fnKyY0 — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) July 10, 2022

澳洲「壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）這次在溫網決賽飲恨，但他是個快樂的輸家，他一方面和關係惡劣的喬柯維奇（Novak Djokovic）化敵為友，而且改寫自己大滿貫最佳成績。不過這不代表基瑞歐斯變成好孩子了，他賽後照樣無禮地在劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）面前戴著紅帽！

溫網歷來有「全白服裝」規定，今年也照例有人在旁舉牌抗議這項陳舊的規矩，但規定依然是規定。基瑞歐斯是個喜歡違反規定的人，他練球時穿著紅色喬丹鞋，賽後還要戴回紅色「喬丹帽」。

大會警告過基瑞歐斯不可以再戴紅帽，特別是身處中央球場的時候。現在他甚至在英國皇室成員面前失禮，在頒獎儀式戴著紅帽領取亞軍獎盤，球迷在推特怒罵：「在王妃面前戴那種帽子，不行禮也不脫帽，基瑞歐斯是個無禮之徒！」

決賽中途基瑞歐斯自稱遭到一位女性觀眾騷擾，他向主審大聲抗議：「她在我發球時對著我講話，這是溫網決賽，最大的舞台，她幾乎害我輸球。為什麼她還在這裡？就是那個女人，她已經喝個爛醉，像是乾了700杯酒。」

基瑞歐斯在嗆聲的時候因為「在皇室成員面前言語失當」（凱特的長子喬治王子也在現場），遭到罰款4000美元，光是本屆溫網就累積18000美元罰款（新台幣53.6萬），生涯罰款總額超過50萬美元亦是無人能及。

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