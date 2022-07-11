一名男網友表示，他發現台灣有不少網站以數字命名，如104人力銀行，他認為數字命名缺乏質感，好奇命名的來由，貼文上線網友也紛紛解答，數字網站都是取中文字的諧音，每個都是有意義的，為的是方便民眾好搜尋、好記。

原PO昨（10）日於PTT八卦版指出，台灣超級多網站、公司都是以數字命名，如104人力銀行、591租屋網、8891汽車買賣等，認為以數字命名看起來很沒質感，將其PO上網詢問原因，「大家知道原因嗎？104 、591、 8891取名來由是什麼？」

疑問曝光，不少鄉民加入討論，「除了104不是諧音外，其他數字都是諧音命名的阿」、「數字都是有意義的」、「我只知道E04啦」、「104是查號台」、「591就是屋交易」、「518人力銀行是我要發，他希望你到他們網站，能很快找到工作發達」、「8891是叭叭交易，叭叭是汽車喇叭」、「8591就是寶物交易」、「xx91都是用中文諧音啦」。

留言中也有網友說，數字命名的網站雖看起來較沒質感，但好處就是方便搜尋、記憶點高，再加上筆畫少，民眾只需鍵入數字就能查找，在網路搜尋較省時，許多人看一眼就能記得。