在台南市美術館開展的「亞洲的地獄與幽魂」因為展品「殭屍照」引發話題，開展後現場觀展人潮更是爆滿，美術館也順應這波風潮，選在農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，開放民眾Cosplay「亞洲鬼怪」進場。

這次的展覽也激起漣漪效應，讓台灣民間傳說的鬼屋再度浮出檯面，近三年有哪些廣為人知的鬼屋又被舊事重提呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿論分析系統調查全台前十大在網路討論聲量最高的鬼屋，給想在農曆鬼月前探險、試膽的人參考！

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

No10.東海古堡

東海古堡是位在台中望高寮周邊的幾座軍事碉堡，被視為「台中最兇禁地」之一，目前門外上鎖，但仍抵擋不了民眾的好奇心，也因地處偏僻，曾有一段時間是治安死角。「有人摔死在洞口」、「會有人叫你，我碰過從此不去，很可怕」、「沒啥問題，老建築而已，怕受傷」。

No9.台中衛爾康西餐廳

2021年高雄城中城火災事故造成46人死亡，讓人再度討論到1995年衛爾康餐廳大火，釀成64人死亡。其後，就有傳聞當時台中第一廣場上空停靠著一艘幽靈船，需載滿一百條冤魂才會開走。「以前資訊不發達，都只能靠流言和雜誌報導繪聲繪影，確實是當年人人聽過的傳說」。

No8.台中烏日鬼屋

台中烏日五光路有一間透天厝，過去在完工前，傳出有女子因不滿富商負心不讓入住，便在屋內穿紅衣輕生，之後還傳出女子身影會在二樓窗戶現身。「這些基本不是景點也變景點了吧」，當地里長也呼籲，「鬼屋地主已易主，請大家尊重往生者，不要再去探險。」

No7.台中千越大樓

台中市中區綠川西街上的千越大樓，過去曾發生火警加上年久失修，被網友稱作「鬼樓」，2021年曾傳出一起墜樓意外，所幸有搶救回來，不過也讓這棟樓的危安問題再次被討論。「廢墟要拆吧 ，城中城教訓」、「很多人會去裡面拍照啊」

No6.卡多里樂園

卡多里樂園位於台中大坑地區，自從它無預警倒閉後就開始傳出不少靈異傳聞，像是雲霄飛車斷軌發生意外命案，雖然已被證實僅只是謠傳，但還是有不少大膽的人們前往。前男團CIRCUS曾到該處探險，其後卻都不願多談，網友說「很少看到KID這一秒嘻笑下一秒變臉，看來卡多里樂園給他的回憶很可怕」。

No5.西寧國宅

台北萬華西寧國宅傳言繪聲繪影，甚至還有「猛鬼國宅」之稱，而2021年4月有一名女網紅MC姐在從該國宅五樓墜亡，這棟建築的靈異傳言再次被人挖出討論。還曾有警員表示，有人睡醒發現，自己頭、腳被轉了180度，腳上還有瘀青手印。「怎不拆除？還是用鐵網或東西封住」、「沒錢比猛鬼可怕好嗎？」

No4.台北錦新大樓

台北市中山區「錦新大樓」屋齡43年，曾有24人死於火災、跳樓、情侶雙屍等社會案件，靈異傳聞加上屋齡老舊，房價相對周圍偏低，每坪多數落在30～40萬，每間約300、400萬。近年該棟11樓套房以高於行情價每坪單價達58萬元，在一個月內即售出，引起關注。「可能是投資客買來投資租給別人，反正自己不住。」

No3.基隆林開郡洋樓

林開郡洋樓因為外表老舊殘破、長年無人管理，被外界冠上「基隆鬼屋」稱號，林家後代有意修繕這棟建築，盼能讓老屋回春活用，洗刷鬼屋污名。2022年6月還開放民眾入內參觀，一揭「基隆鬼屋」的神祕面紗。「其實基隆市府可以辦一個活動徵求勇士住上一晚」。

No2.嘉義民雄鬼屋

嘉義民雄鬼屋已是著名景點之一，今（2022）年將翻拍成電影。上映前，電影官方更在台北士林科教館打造了一場「民雄鬼屋實境體驗特展」，把電影場景一一還原到了展場內。「這個有點像觀落陰」、「這麼恐怖...每天都睡不著耶！」

No1.台南杏林醫院

杏林醫院在2020年年末也曾被翻拍成電影搬上大螢幕，找來實力派演員林柏宏、太保、朱芷瑩主演，引起熱烈討論。「醫院的本來就比較陰，尤其是安寧病房跟太平間」、「上次站在那裡雞皮疙瘩的那間，拍電影了」、「杏林醫院沒那麼扯好不好，製出來的鬼故事，人家大樓賣掉了耶」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月06日至2022年07月05日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鬼屋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統