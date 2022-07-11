一名女網友本月4日確診入住醫院，住院第2日就遭同病房的阿姨扯下點滴、無故暴打，對方還拿她的沐浴乳當凶器痛毆她。圖片經變色處理。（翻攝自Dcard）

一名女網友本月4日因確診入住一間醫院，院方在入住前告知「室友比較吵一點」，未料才入住第2日，女網友便在夜間無故遭隔壁床的阿姨突襲攻擊，點滴遭扯下與踹下床，對方持沐浴乳罐及點滴架痛毆她，導致全身多處擦挫傷與腦震盪，但醫院公關卻請她自行驗傷，表明事故與醫院無關，讓她不能理解。

這名女網友9日在論壇《Dcard》心情板發文，透露確診新冠肺炎後，本月4日因血氧太低住院治療，現已康復出院，而入院時，院方提前表明「室友比較吵一點會碎碎念」，詢問她能不能接受，她因過於不舒服而顧不得太多，便住進該間病房，未料一切成噩夢開端。

原PO表示，住院第一天持續昏睡，第二天發現隔壁床阿姨會自言自語，護理師則會替阿姨打鎮定劑休息，阿姨恢復意識後，便會出言嗆罵護理師「不給我吃飯會下地獄！」該晚阿姨就突然拉開她的病床窗簾，無故扯下她身上垂掛的點滴並出腳踹她下床。

原PO說，阿姨持續用腳踹她，把便當倒扣在她頭上，即便她持續呼喊救命，卻因專責病房房門比較厚，始終無人出面救援，下秒鐘阿姨從她的行李袋翻出一罐沐浴乳，用沐浴乳與點滴架持續痛毆到她頭破血流，醫護人員介入處理時，她早已倒在地面上動彈不得。

原PO質疑，院方事發後替她更換病房，但遭阿姨襲擊的畫面歷歷在目，她每天做惡夢，承受巨大的精神壓力，醫院公關卻在事發當日表示不是他們的問題、與醫院沒關係，請她自行驗傷，若無法接受可以向醫院提告；她出院當日去急診驗傷，經診斷她有腦震盪與全身多處擦挫傷，帶著驗傷單準備提告之際，公關不情願表示要幫忙支付驗傷費600餘元，讓她困惑求助網友，在病房遭襲擊，醫院真的毫無責任嗎？

一名女網友曬出驗傷單，證明自己因此腦震盪，且全身多處擦挫傷。（翻攝自Dcard）

遭毆打的女網友在論壇揭露在院內遭毆打的經歷。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，有網友回應表示，「醫院跟攻擊你的人都要告，不要相信公關的話術，他在賭你怕麻煩，若原PO所言屬實，有極大的機會可以領到醫院的陪場金與撫慰金」；還有網友痛批，「醫院怎麼會沒有責任」、「怎麼會有這種公關阿 辛苦你了」、「有夠瞎的欸，至少直接幫你驗傷給你驗傷單，什麼叫你自己去」、「..這世界好可怕」。也有網友請原PO公布醫院名稱，但截至發稿為止仍未有回應。