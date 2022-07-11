模特兒出身的27歲女星鄭雅勻，如今轉職當美妝YouTuber，人氣不俗，她經常透過社群分享生活大小事，昨天晚上(7/10)她在臉書po文，真的出大事，透露自己住院中，表示前幾天肚子絞痛，雖然過去就經常肚子痛，但這回痛的感覺與程度非常不一樣，痛到她大吐並冒冷汗，因此被老公扛著上急診求助，一檢查是腹腔出血，必須開刀，而手術前例行PCR，竟然陽性，讓鄭雅勻直言開刀又確診「實在1+1好痛苦」。

鄭雅勻因肚子嚴重絞痛上急診，到院一量血壓才80幾，醫生看了抽血報告表示要做電腦斷層及X光，當時她的老公還想著有這麼嚴重嗎？而等待結果的過程中，鄭雅勻痛到不行又想吐到極點，打了止吐針跟止痛針，老公還安慰她，說一定是腸胃炎，「我就跟他說我吃壞肚子過，我知道那感覺是什麼，但這真的截然不同境界的痛」，現在的疼痛是從沒這樣痛過，讓她一度懷疑會不會是懷上第二胎所致，沒想到此時醫生走過來說明，表示她骨盆腔發炎，腹部有水狀物，進一步安排婦產科檢查，「醫生看了陰道跟腹部超音波後說，我腹部的水是血水，說我腹腔出血」，讓鄭雅勻夫妻倆大傻眼。

醫生接著仔細檢查，表示鄭雅勻是子宮內黃體破裂，導致腹腔出血並極度疼痛，通常是激烈性行為或遭到猛烈重擊如出車禍等所致，詢問她是否有發生這類情事？她才想起13公斤的大女兒跟她玩時，孩子不會控制力道，且坐在她肚子上跳，當時已經是跳一下痛一下了，醫生表示很有可能是這件事導致她黃體破裂，而雖然後續觀察，鄭雅勻出血量沒有很多，但卻顯示持續出血中，如果隔天一早抽血仍是指數不佳，就得立即開刀。

醫生表示，如果是一早要開刀，先測個PCR比較好安排後續處理，沒想到這一驗，鄭雅勻竟是陽性，因此在凌晨被推到戶外的確診觀察區，一早抽血檢查顯示未止血，出血量仍持續增加，只能立刻手術，「因為確診後，所有檢查跟移動路線，醫院都要特地安排跟繞道，一大清早都還沒反應過來，就必須要簽同意書進手術房了！」，鄭雅勻雖剖腹過，但對全身麻醉仍是感到相當害怕，就這樣進了手術室，「工作人員都非常辛苦，因為我是確診病患，醫護人員都要包緊緊，我一直謝謝他們，麻煩他們了」，之後她被喚醒，已是手術完成後。

「第一感覺是謝天謝地我醒來了⋯腹部好痛⋯是手術傷口的痛，下身的尿管也讓人非常不舒服⋯再加上新冠喉嚨的痛」，鄭雅勻被送到隔離病房，已24小時沒喝水的她，嘴巴乾到不行，但需等到排氣才能喝水，「Anyway我只是想跟大家分享原來小孩跳一跳會跳到媽媽我內出血，但有可能也是我身體太弱，反正大家照顧小孩也要小心自己受傷」，但她寧可是自己躺在病床上，而不是孩子生病，事後也跟女兒說不能再這樣在媽媽身上跳，「從小給他跳這麼多個月，沒想得到這次居然跳到我腹腔出血」，雖然這回她動的是腹腔鏡手術，但畢竟動刀部位是子宮、腹部，因此她想好好養身，判一切順利，也不禁吐露在這非常時期確診又開刀，「實在1+1好痛苦」，希望眾人都能平安健康，不要生病。