半導體驗證分析廠宜特(3289)公布2022年6月自結合併營收3.17億元，月增2.67％、年增達32.56％，再創歷史新高。帶動第二季合併營收9.1億元，季增4.14％、年增18.11％，同步改寫歷史新高。累計上半年合併營收17.85億元、年增17.45％，續創同期新高。

宜特表示，受惠消費轉車用晶片驗證、先進製程及封裝、第三代半導體、高速運算（HPC）與雲端伺服器分析需求等成長動能加持，使公司故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）驗證分析委案量暢旺，推升接單持續創高，帶動6月營收再創新高。

面對近期全球景氣急轉直下，使終端消費電子產品需求開始降溫，銷售看淡、跌速超乎預期，半導體、電子供應鏈庫存急速攀升，跌價與砍單潮迅速擴散，在去化庫存與砍單的衝擊下，市場普遍悲觀認為下半年市況將會持續惡化，對電子業景氣看法保守。

不過，宜特指出，驗證分析產業屬性與新產品研發開案量關係較密切，與單一產品銷售數量關係較小。晶片的「複雜度」與研發開案「種類」與「複雜度」等，特別是消費性轉車用晶片驗證的複雜度更高，為推升公司業績、接案增加的關鍵。

此外，現今市場競爭態勢加劇，半導體客戶為在市場站穩一席之地，「研發開案量」與「晶片改版量」仍在一定水平，未因景氣降溫而停止研發。主因唯有持續加快研發腳步，才能在市場回溫後開啟下一波成長動能，因此只要持續研發，便會有驗證分析需求。

為滿足市場相關研發驗證的龐大需求，以及晶圓代工大廠先進製程對宜特材料分析（MA）品質認可、並期待更高的交期需求，宜特下半年將大舉擴增並持續開出RA、FA等研發驗證能量及MA產能，預期將更能滿足客戶交期需求，對整體營運後市表現樂觀看待。