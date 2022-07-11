俄烏戰爭目前看起來未有停歇跡象，但對全球政經環境已產生不少影響，像是通膨大漲，全球糧食以及供應鏈失調，還有各國既往的貿易活動等。就以亞洲還有歐洲來說，短期之內貿易平衡可能無法恢復至往昔狀態。

俄烏交戰至今，全世界受害層面不少，但人民幣可說是小部分受益者之一。俄羅斯因為受到歐美各國經濟制裁，為了生存下去逼不得已棄用美元，改用人民幣來與其它各國從事交易活動。苦於無法擴大影響力的人民幣，這個時候也找到一個絕良時機。

另外，長達100多年以來，一直是出口大國的德國，5月又出現31年以來，也就是東西德1990年統一以後首次的貿易赤字。原因很簡單，因為目前進口的能源價格不斷上漲，這個歐洲最大經濟體為了買燃料，不得不花更多代價。同時，長久與俄羅斯天然氣供應夥伴的關係也開始動搖。

1990年10月3日，分離40年左右的東德與西德，再度統一成一個德國。這個震驚全球決定，不僅影響了德國自身，同時國際結構也出現變化。如今，德國繼續努力邁向真正的一個德國，但還是有努力的空間。不過，德國不管什麼時候，依賴俄羅斯能源的事實都沒有改變。

不止德國，歐洲地區約40%天然氣都靠俄羅斯，一些歐洲國家重度仗賴俄羅斯天然氣的比例，甚至遠高於40%。若俄羅斯天然氣供應不再，這些國家可能會失序。所以，在可以購買能源時當然盡可能囤積，故部分國家的貿易順差也難以繼。

德國貿易赤字是多年難見，至於歐洲大國中的法國，雖然長年貿易都是逆差，但近年來卻是加劇惡化。回到亞洲，另個出口大國日本，在日圓頻貶進口能源變貴之下， 5月也出現8年以來最大貿易赤字。

日本鄰居的韓國，在國際上素以出口聞名，沒想到6月的貿易虧損，也創自1989年以來最大的單月金額。韓國政府表示，因為能源以及諸多農作物產品都需海外市場，所以即使出口不差，進口金額還是很大。

若按各國不同的競爭優勢而言，有些國家善於出口，但其它長久以來都是以進口為主。但現今政經情勢驟變，貿易常態整個大洗盤。還有，每個國家的利率走向，還有匯率升貶都是左右貿易，甚至經濟的重要元素。

瑞士信貸認為，代表一國經濟能力的貿易數據，若有虧損產生，或將影響外資投入意願。不過，若像聯準會一樣大舉調升利率的話，擴大利差基礎有機會吸引全球資金入駐。同時，各地貨幣走勢也各有千秋。

美元持續走強下，上周兌歐元一度貶至2002年以來最低，日圓也逼近1998年以來新低。另外，韓元也是貶至2007年，正當全球金融海嘯之際最低。同時，在印尼、台灣、菲律賓等亞洲地區匯市，美元也是以看升姿態自居。

專家學者認為，美元儼然已是目前強勢貨幣，在聯準會很可能還會大力升息下，亞洲各國匯價也將弱勢。所以，除非美元改變政策利率計畫，否則不論依賴出口優勢的歐洲以及亞洲各國，近期還是會出現貿易赤字的可能性。