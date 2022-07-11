小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。隨著上市櫃6月營收出爐，各公司的上半年表現也跟著出爐，即使近期台股出現劇烈震盪，但個股若有基本面支撐仍可以獲得買盤支持。

【1】多頭明燈 七檔營收創高股衝漲停

隨著上市櫃6月營收陸續出爐，上半年營收也將塵埃落定，截至7月7日止，甩開「六絕」魔咒的營收創高股已達70檔，個股挾基本面優異表瑞，在亂世中順利突圍，其中譜瑞-KY（4966）、AES-KY（6781）等七檔個股亮燈漲停，成功扮演多頭明燈。

【2】國安基金今例會 緊盯兩數字

國安基金11日召開例行會議，將決定是否授權國安基金進場護盤，相關人士指出，本周美國將陸續公布最新物價指數及就業市場報告，可能牽動Fed政策和國際金融情勢，被列為國安基金委員會最關切兩大數據。

【3】美國這次衰退 恐無刺激措施

最近25年一遇到經濟向下沉淪，美國聯邦政府就祭出緊急紓困措施因應，如今這個全球最大經濟體因聯準會（Fed）緊縮貨幣抗通膨，再次面臨衰退威脅。但這回或許看不到政府大推刺激方案救市，高通膨及共和黨可能在期中選舉後掌控國會是主因。

【4】星宇航明公發 張國煒擬未來計畫

星宇航空12日進軍資本市場公開發行正式生效，董座張國煒擬定立足亞洲奪冠計畫，上興櫃前為釋股將辦理估逾33億元現金增資案，備受投資圈與企業界關注；尤其有最強網紅董座稱號的張國煒圈粉百萬，未來可創造多少星旅客、星股東，兌現粉絲經濟的本事，很快也將見真章。

【5】雙王法說登場 台股望春風

台股迎來下半年首場重頭戲，權值王台積電、股王大立光法說會14日同步登場，隨近期股價劇烈波動，外資上緊發條，統整外資圈對台積電法說會關注焦點，圍繞終端需求、產能利用率面向，對大立光則寄希望於新iPhone發表的傳統旺季，市場緊盯雙王法說的風向球效應。