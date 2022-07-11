1名女網友《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她的婆婆對農民曆深信不疑，日前公公因為心跳速度過快，需出門就醫，怎料婆婆卻大喊：「本子寫早上不宜出門」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，婆婆非常迷農民曆，從洗床單、窗簾，到搬桌子，不管任何事婆婆都要看農民曆，公公因為心臟比較不好，昨（10日）公公覺得自己心跳太快，需就醫檢查，沒想到婆婆一個箭步衝去看完農民曆後，大聲地對公公喊：「本子寫早上不宜出門，下午再去看可以嗎？」，原PO笑說，公公氣到罵完三字經後，直接出門。

文章曝光後引起大批網友熱議：「幫婆婆把農民曆丟掉」、「婆婆是有問題，除非所有的事都她在做」、「三餐記得也看一下，哪個時程宜進食，如不宜，全家準備餓肚子」、「上廁所要看嗎」、「意思就是要死還要看農民曆：宜死、宜入殮、宜出殯，才能做這些事就對陽世子孫有庇佑」、「公公真棒～罵髒話不用看農民曆的」、「還好公公腦子清楚，萬一耽誤了真的要怎麼辦，傻婆一枚」。

也有人分享自己婆婆因為迷信，差點害死公公的經歷，當時公公肚子痛到臉色慘白需要人攙扶，送醫後需緊急開刀住院，但婆婆為了不想多花錢，到處詢問神明，腸子是否只要通一通就好不用開刀？該名網友生氣表示，迷信真的會出事。