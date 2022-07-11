南韓41歲「童顏女星」張娜拉，今年6月與小6歲的攝影師老公結婚後，便飛往南海展開甜蜜的新婚旅行，而兩人一路上不僅沒有太多的遮掩，還前往演員朴元淑所開設的咖啡廳用餐，夫妻倆私下真實的互動也因此全被意外捕獲的網友們給拍下，在網路上掀起討論。

張娜拉與老公辦完婚禮後，近日便一同前往南海展開蜜月旅行，而近日網路上也出現多張兩人私底下遇到粉絲的照片，除了張娜拉大方替粉絲們簽名外，前往演員朴元淑所開設的咖啡廳時也意外被捕獲。近日咖啡廳便曬出兩張照片，表示「張娜拉雖然是明星，但打扮樸素且平易近人，和夫妻倆互動過後無法不成為粉絲」，立即引起網友注意。

只見公開的照片中，張娜拉頭戴著藍色棒球帽，身穿白色寬版T恤及深藍色的寬版吊帶褲，打扮相當輕鬆、俏皮，與同樣身穿藍色T恤配短褲的老公成為另類的情侶裝；而她的老公雖然只是被拍到背影，但高大的身形站在嬌小的張娜拉身邊也形成強烈的對比，令網友看到後紛紛留言「這個身高差好萌」、「張娜拉真的太可愛了」、「老公一定很帥」、「好登對的一對」、「姐姐看起來超幸福」、「姐姐也太凍齡了，好像少女」，意外受到熱議。

事實上，張娜拉在6月份舉辦婚禮時，雖要求來賓不能公開有老公的長相照片，但當時便能看出老公身材挺拔高大，站在162公分的張娜拉身邊相當顯目，因此不少人推測他的身高應該有180公分以上。