汽車零組件廠麗清(3346)在大陸各地陸續解封後，營收逐漸回升，6月營收4.35億元，月增43.72％，年增28.89％；累計上半年營收為26.8億元，年減1.3％。巧新(1563)6月營收受到出貨遞延影響，單月5.09億元，年減23.01％，累計上半年營收達33.40億元，年減11.81％。

麗清目前上海廠已完全恢復產能，在大陸乘用車市場零售逐月回升，以及自主及合資品牌車廠仍規畫下半年陸續推出新車款，麗清客戶華域視覺科技、長城汽車、及廣州小糸等出貨回升，東莞廠、上海廠產能稼動率提高，使得6月營收雙成長。

6月大陸新車銷售數據強勁，配合新車購置稅減半等措施，大陸新車市場下半年不看淡。另外，麗清因應美國知名車廠客戶長期訂單需求，桃園觀音廠今年第二季完成二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，持續擴大LED車頭燈控制器產品產能。

巧新再生鋁的使用量已自去年同期的26％增加至30％，並有數款再生鋁圈開發設計中，凸顯全球國際品牌車廠對於ESG、碳中和議題相當重視，公司也設定2022年將再生鋁圈拉升總營收比重至3成，預估可為客戶節省近9萬噸的碳排量。

除了品牌車廠對公司的再生鋁圈需求提升之外，巧新以推進輕量化工程(Advancing Lightweight Engineering)戰略工作，於今年申請並已在6月20日正式成為「鋁業管理倡議」(Aluminium Stewardship Initiative, ASI)的會員之一，與國際知名豪華汽車廠商包括BMW、Mercedes-Benz、Audi等成為共同推進鋁業價值鏈可持續性的企業。巧新將依據ASI績效標準各項準則，制定及執行ASI績效保證體系，希望在2024年通過驗證。