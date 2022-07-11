民進黨選對會昨（10）日拍板徵召衛福部長陳時中選台北市長，其臉書粉絲專頁也火速上線，說「責任來，我就扛」。國民黨發言人白喬茵怒批，扭捏了這麼久還是要去選台北市長，但對於部長任內的種種疏失，陳時中到底扛了什麼！

白喬茵今日在臉書表示，人民在疫情中受苦受難，不只得承受自己生病、親人驟逝、生計出問題等，還要隨時聽候指揮中心的滾動式調整、朝令夕改，包括學校、家長、公司、地方政府及確診者都無所適從，只能在模糊的規範裡自主應變，就算遵照最明確的指示「24小時內火化」，最後都因陳時中一句「從未要求」而二度受傷。

白喬茵指出，陳時中愛菸、愛酒還愛說風涼話，先有3+11死了800人卻拿不出會議紀錄，後又有準備不足就開放與病毒共存，口罩、疫苗、快篩輪流缺席，再加上各種光怪陸離的神奇標案及黑心快篩等事件，都讓民眾質疑是刻意放水，圖利一些特殊關係。

白喬茵表示，陳時中人脈廣，但她始終認為朋友多的人不會是好的政治人物，因為如此一來包袱就會多，盤根錯節的利益就是從結交各式各樣的朋友衍伸而來，「我寧願喜歡孤僻一點但有骨氣的人，起碼不會掏空國家資源來幫自己建立政治堡壘和更穩固的私人友誼」。

白喬茵說，陳時中喊「責任來，我就扛」，但整場防疫大秀扛得隨心所欲、亂七八糟、幹話滿天飛，而且沒扛完就烙跑，台北市民真的會歡迎陳時中嗎？「我認為，拖垮今年民進黨縣市長選情的最大破口不是別人，就是陳時中！」