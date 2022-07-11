像存款一樣的存股，在牛市時，是一種保守、穩健的投資術，當台股自今年以來持續低迷之際，更是一種保本術，因此成為股市寒冬中股民討論的熱點。

源大數據uMiner輿情分析平台分析今年截至7月7日的 FB、PTT、網路新聞等社群後發現，即便台股近期趨弱，國外因素（中國封城、美國升息、俄羅斯入侵烏克蘭等）、國內升息政策，以及現階段應該進場投資或者把錢拿去還房貸等都是投資人最關心的議題；其中，存股和股利/股息，仍然是國人投資時不可忽略的選擇之一。

投資達人、「姐夫」羅際夫即指出，股市處於多頭行情時，大家討論的重點以有何高獲利的標的居多，但當行情反轉向下時，投資先求穩，因此，存股的討論會隨之增多。

源大數據營運總監林啟耀觀察今年前六個月的網路聲量走勢發現，加權指數走勢與存股投資相關聲量呈現正相關，即便台股呈現弱勢，但相較股市其他投資術，存股議題仍然具有一定程度聲量。

而有關存股的討論，主要有兩大塊，一是「存股是否是好策略」，二是「股市是否到低點」。林啟耀指出，加權指從5月起接連探低，有關存股的討論開始增加，而且負面聲量也開始增加；再深入分析，5月起的討論主要集中在防疫險理賠所引起的產險公司經營風險上，還有就是金融股股價隨大盤下跌，以致於抱怨和風險提示增加。

不過，抱怨歸抱怨，投資人談存股還是一面倒向ETF及金融股，至於台積電、鴻海等半導體、電子股龍頭，因為股價波動大，較少在存股討論時被提及。

羅際夫分析，過去談到存股，大家會問：要存那一檔股票，但近幾年，愈來愈多人青睞以一籃子股票概念設計的ETF，因為，省去自己選股的麻煩，萬一挑錯個股，存股不成變存骨；而且ETF還有固定調整成份股的機制，非常適合一般股民跟對投資市場不熟的小白。

在源大數據調查中，看到存股討論度最高的標的前三名全被ETF包了，0050、0056、00878，已成了台灣股民眼中的「國民ETF」，「姐夫」認為，三檔都適合存股，但要注意幾件事：

一，0050是選台灣市值前50大的個股，但因為光台積電就占了四成以上，科技類股就占了六成以上，姐夫會把它歸類為「類科技」ETF，因此，適合積極型的投資人，尤其是科技類股處於多頭行情時，有機會賺到不錯的價差；至於0056，00878，成份股分散各產業，持股也比較平均，則比較適合穩健型投資人。

二，如果要以ETF當存股標的，姐夫建議最好以定期定額的方式投資，而且在行情下跌時，要適時加碼，當然，前提是你要控制好自己的財務，才有子彈可加碼。

三，如果進場時間點早，成本低，當股價上漲到一定程度時，可以考慮先出場部份賺點價差，待回檔再補，這也是另一種比較靈活的操作方式。

源大數據的調查中還發現，如果要個股當存股對象，金融股還是不少人的最愛，姐夫也贊成，雖然金融股股價也會隨景氣變化，但從歷史經驗來看，金融股股價走勢不似科技股大，而且配息也穩定，確實適合存股。