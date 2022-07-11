和朋友聚餐費用要怎麼分？一名網友日前帶就讀幼兒園大班的孩子與朋友一家四口吃燒烤，6人總共花5000元，結果他與小孩被收了2000元，讓他很不滿「是我數學不好嗎？還是他們有一個人是不存在的？」引起討論，有人覺得出門吃飯不用計較太多，但也有人認為「那四口人明顯很計較」。

一名網友在臉書發文，表示帶著讀幼兒園大班的孩子與朋友一家四口吃燒烤，對方的孩子分別是國中及小二，一群人總共是4大2小，結帳共5000元，結果他要付2000元，質疑「是我數學不好嗎？還是他們其實一個人是不存在的？請問社團朋友們，如果是你們，你們會怎麼做？」而該文PO出後被其他網友轉發至「爆料公社」，直呼「真心覺得，這筆帳比雞兔同籠還難算」。

對此，許多網友留言，覺得既然是朋友就不要計較太多，「會一起吃燒烤應該感情還不錯吧？朋友間這麼計較人生也太辛苦了」、「對我來說只有兩個答案⋯5000跟2500」、「連這個都要計較還算朋友？」、「各付一半，不用算得太細」。

但也有人說，「下次各付各的，還有這個朋友不要再跟他們一起出去吃了，結案」、「說真的要嘛一開始就講好大家各付一半，不然就是AA制。不要說什麼不全付愛計較，不是每個人經濟都很好」、「真的是好友，不會太去細算，但真的是好友的，也不會去占這種便宜。」