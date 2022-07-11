民進黨選對會昨(10日)拍板，由衛福部長陳時中和前交通部長林佳龍出戰雙北，陳隨即表示「責任來，我就扛」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯昨晚在臉書，曬出一張陳時中2017年接受電視節目專訪的畫面，大酸「他還真的就跑去選舉了」，引發不少網友討論。

陳時中臉書粉專昨上線，首篇發文談到，責任來，我就扛。此話一出引發各界熱議，更有不少人批評他「落跑」指揮官一職。徐巧芯則在臉書貼出一張2017年2月的畫面，在衛福部長人事訊息發布當天，陳時中接受電視台專訪​時提及「病人常跟我講，不要弄到一半你又去當官了，後來也變成一語成讖」；幾天後，陳正式接任衛福部長。

如今陳時中將出戰台北市長，徐巧芯在臉書說，2022年陳的個性「時中如一」，只是改成「民眾常跟我說，不要當到一半你又去選舉了」、「他還真的就跑去選舉了。陳時中的『我負責』，跟林智堅『論文是原創』，到底哪一個比較荒謬？我分不出來」。