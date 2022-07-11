大陸資深演員安亞平演過多部知名代表作，在《三國演義》飾演馬超、《康熙王朝》的魏東亭，以及《西遊記續集》飾演鼉龍知名，是許多觀眾的熟面孔，不過安亞平卻傳出，在6月28日因喉癌過世，骨灰已於7月10日下葬，享年57歲。

安亞平畢業於北京電影學院導演系，從小就學習武術的他，1984年在全國武術比賽大會獲得雙鉤冠軍，好身手被香港導演杜少榮選中演出《八百羅漢》，因此開啟安亞平的演藝生涯，他也交出不少代表作，在電視劇《三國演義》飾演馬超、《康熙王朝》飾演魏東亭、《烏龍山剿匪記》飾演何山、《西遊記續集》飾演鼉龍知名，是許多觀眾的熟面孔。

安亞平交出不少代表作，是許多觀眾的熟面孔。（圖／取材自秦浩微博）

安亞平交出不少代表作，是許多觀眾的熟面孔。（圖／取材自秦浩微博）

安亞平是許多觀眾的熟面孔。（圖／取材自秦浩微博）

不過安亞平卻傳出，在6月28日因喉癌過世，享年57歲，安亞平骨灰已在昨（10日）下葬，演員秦浩昨在微博悲傷發文：「接到消息，心情一直不能平復，蜀中再無馬超，世上再無魏東亭，臨終也沒來得及見上您一面，永遠的好哥哥，一路走好」。

安亞平過世消息傳出，震驚各界，網友紛紛留言哀悼：「願老戲骨在天堂沒有病痛」、「安老師，一路走好」、「烏龍山剿匪記我印象很深啊」、「感覺一個時代過去了」。