日本前首相安倍晉三在奈良街頭遭到槍殺，當地醫生中岡伸悟回憶衝到現場急救的狀況。

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良街頭遭到槍擊，當地一名第一時間衝到現場急救的醫生描述，當時情況很糟，安倍已失去血色，其他救難人員看到他的狀況時也很不安。

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良街頭為候選人站台拉票，突然遭到槍手從後方開槍射擊，他當場倒地，綜合日本時事通訊社、日本TBS電視台報導，當時為他急救的奈良醫師中岡伸悟回憶現場狀況。

64歲的中岡伸悟是附近車站的診所主任，他一聽到病人說安倍中彈後，就立即從診所所在的3樓跑到現場，他說在一陣混亂之中看到安倍晉三鬆垮垮的臉已沒有血色，似乎因為血管及內臟受損而出血，面部「一片雪白」，他與護士使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）搶救安倍的生命，他說當時去顫器發出聲音，顯示安倍已心肺驟停，即便做了心臟按摩急救，安倍也沒有動靜，情況很糟，抵達現場的救難人員看到安倍的狀況時似乎也感到很不安。

中岡伸悟後來回到診所，後續妻子告訴他安倍去世了，他說震驚到晚上睡不著，「我很震驚，但我做了我能做的」，他說作為一名醫生，他對安倍仍不幸過世感到抱歉，因為除了心臟按摩外，他什麼都做不了，強調作為一名醫生真的很難。