After clearing waivers, free agent F Danilo Gallinari has agreed on a two-year, $13.3M deal with the Boston Celtics, his agent Michael Tellem of @excelbasketball tells ESPN. Deal is fully guaranteed and includes a player option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日爆料，剛被馬刺釋出且度過澄清期的義大利籍前鋒賈林納利，將以2年1330萬美元合約加盟上季東區冠軍「綠衫軍」塞爾提克，或可成為綠軍下季爭冠最後拼圖，畢竟他堪稱NBA為數不多的「高砲台」型球員。

2008年第6順位被尼克選進NBA的賈林納利，生涯打過尼克、金塊、快艇、雷霆、老鷹等隊，上季效力老鷹場均11.7分、4.7籃板，三分命中率3成81，卻在1日遭到老鷹交易到馬刺，且馬上遭到馬刺釋出，如今選擇加盟塞爾提克。

在NBA歷史當中，身高超過6呎10吋(208公分)的球員，賈林納利投進史上第5多的1426顆三分球，前4強分別是諾維茲基(1982顆)、拉沙路易士(1787顆)、杜蘭特(1770顆)與史托約科維奇(1760顆)，證明賈林納利確實是名擁有高度與三分外線的好手。

如今賈林納利攜槍投靠，加上先前從溜馬挖來控衛布羅格登，塞爾提克上季闖進總冠軍賽的主力陣容仍在，也讓塞爾提克成為下個球季爭冠熱門球隊之一，起碼在東區應該足以穩住分區冠軍地位，不過一切仍看塞爾提克總教練烏度卡能否成功整合了。