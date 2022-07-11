三星在6月底宣布其3奈米製程已經開始量產，成為全球首家量產3奈米的晶片製造商，台積電則預計在今年下半年量產3奈米，三星超車台積電也成為討論焦點，不過有外媒提到，三星宣布量產計畫時，並未說明目前的訂單量並介紹客戶，遭到首爾金融圈質疑「客戶在哪」且3奈米的良率是否能被客戶接受也是重要關鍵。

日經亞洲評論報導，即使三星宣布量產3奈米，看似在激烈競爭下取得重要領先，但後續很有很多面向值得觀察，有首爾金融圈的消息人士質疑，「客戶在哪」這個問題攸關3奈米製程量產的可信度，且第一個交貨的客戶是誰，更是相當重要的觀察指標。

報導提到，據供應商及消息來源指稱，三星3奈米的首批客戶是大陸的虛擬貨幣礦工，但近期虛擬貨幣價格出現崩跌，顯示這些客戶無法提供長遠的支持，目前三星並未透露旗下3奈米客戶有誰，僅強調該製程的晶片可以用來進行高效能運算。

此外，三星的3奈米量產基地是在華城圈區，並非正在積極擴建的平澤大型工廠，此狀況被專家懷疑3奈米的產能並不會太高，不僅如此，3奈米的良率也是客戶與市場的觀察重點。

2020年下半年開始量產的5奈米晶片曾因良率不如預期而讓大客戶高通增加對台積電的投片量，無法穩定且大量提供優質晶片給客戶，使得三星出現流失客戶的風險，這也是三星雖然在第一步取得領先，但市場仍保守看待的關鍵。