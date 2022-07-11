警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，自小客車駕駛酒測初步排除酒駕，另自小貨車駕駛因傷委由金門醫院抽血檢測，全案肇事責任警方正在查證中。（警方提供）

開車行經路口一定要注意禮讓，路況不熟更要特別小心。1輛滿載大學生的租賃自小客車昨天傍晚在5岔路口的料羅圓環路段，與1輛自小貨車相撞，共造成5人受傷送醫，所幸傷勢都不太嚴重，但仍飽受一場驚嚇，肇事責任由警方調查證處理中。

警方說明，昨天傍晚17時5分左右，楊姓男大生駕駛租賃自小客車，在金湖鎮金港路媽祖公園前路口，與沿金港路往料羅圓環方向前進，由另一楊姓民眾駕駛的自小貨車發生碰撞，2車衝出道路後撞上路樹，造成自小貨車駕駛楊男頭部受傷、乘客周女頭部及腳部受傷，另自小客車也有周姓、戴姓及楊姓等3名乘客受傷，均送醫診治，小客車上並有1人疑因受傷，加上驚嚇過度昏倒，還好很快甦醒過來。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，自小客車駕駛酒測初步排除酒駕，另自小貨車駕駛因傷委由金門醫院抽血檢測，全案肇事責任警方正在查證中。

其中，租賃的自小客車滿載大學生，原來是就 讀金大的學生與利用暑假跨海來玩的台灣同學一起租車出遊，卻在赴景點途中發生車禍，不但受傷掃了遊興，還要面臨肇事責任調查和車損賠償問題。

金湖分局提醒民眾車輛行經交岔路口應減速慢行並遵守交通號誌，進入路口應做好速度管理，注意減速、停、讓之準備，以確保他人及本身之安全。如未依規定讓車，可依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。