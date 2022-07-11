備受關注的美國6月就業數據出乎意料地強勁，緩解了這個全球最大經濟體即將陷入衰退的擔憂，但這不代表美國經濟已經撥雲見日、華爾街股市即將穿越暴風圈，反之，意外展現出韌性的就業數據給了聯準會繼續大幅升息的理由，分析師警告今年市場恐將迎來更多亂流。

由於投資人看好美國經濟轉弱的跡象可能促使聯準會提前放慢或停止升息，近幾日來，這樣的期待給美國股市和債市帶來了提振，上周標普500指數從6月觸及的低點反彈了6%，而美國10年期指標公債殖利率最低曾一度跌至2.75%。

聯準會立場硬中帶軟 美股買氣回籠

聯準會上周三發布6月政策會議紀要，內容堅定地重申該央行控制物價的決心，並顯示決策官員們預期在7月會議可能調升基準利率50或75個基點，但也坦承激進的緊縮政策可能對經濟造成「超乎預期」的影響。

市場認為這些看起來語氣似乎變得比較沒那麼強硬的信號，可能是美國央行在暗示7月之後將採取較為溫和的升息計畫，受此激勵，上周四美股主要指數全面勁揚，標普500指數收漲1.5%，對利率敏感的高成長型股票表現尤其亮眼，那斯達克指數大漲2.28%，晶片股雲集的費城半導體指數飆升4.5%。

聯準會在6月會議一舉升息75個基點（3碼），為1994年以來首見，並表明將進一步調升利率。

兩位重量級聯準會官員周四發表的談話，似乎也在呼應聯準會6月會議紀要釋出的風向。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）不約而同都公開表態支持7月再次升息75個基點，但也都暗示在7月之後可能放緩升息步伐。

聯準會理事沃勒表示，他絕對支持7月再次升息75個基點。但「9月可能升息50個基點，然後我們可以討論是否回到升息25個基點，或是如果通膨沒有緩解跡象，我們必須做更多」。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德則表示，在7月會議升息75個基點「很合理」。

如果聯準會在7月再次升息3碼，則其基準利率區間將升至2.25%～2.5%，這與布拉德主張到年底時利率應升至3.5%僅相差約一個百分點，意味著在7月之後、今年剩下的3場貨幣政策會議，布拉德也認為升息步伐將放緩，儘管他並沒有明說。此外，布拉德表示，一旦聯準會將利率提高到3.5%，應該會依據通膨情況和通膨預期調整政策，這也包括可能「降息」。