五星飯店中秋節的月餅預購大戰開打，台北晶華酒店搶秋禮商機推出四款月餅禮盒應戰，包括全新推出有著拔絲與麻糬雙拼的桃山月餅《賞月》禮盒，以經典雅緻木盒裝盛的廣式月餅《醉月》，師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》，以及屢屢獲得媒體評比冠軍、結合創新與經典的《鳳梨澄沙奶黃》。即日起於「晶華美食到你」官方購物網站開賣，7月31日前完成訂購，可享早鳥9折優惠，大宗採購請電洽另行折扣。

晶華酒店此次推出的四款月餅禮盒當中，最受矚目的就是由4顆創新的拔絲內餡、與4顆麻糬內餡雙拼而成的《賞月》桃山拔絲月餅禮盒，五彩繽紛的餅皮是以香醇白豆沙與蛋黃製成，口感清爽不膩，並強調熱量也比一般廣式餅皮低。

晶華桃山拔絲月餅內餡是以玉井愛文芒果、冬山紅心芭樂、東勢巨峰葡萄、麻豆老欉白柚等台灣在地水果，加上大甲芋頭、金山地瓜、萬丹紅豆以及壽豐芝麻等食材入饌，結合Q彈的麻糬以及均勻混入麥芽糖、吃起來擁有如融化起士般牽絲效果的拔絲內餡，滿滿一盒口感豐富、美味道地的誠意。禮盒更獨家與大稻埕百年老店「有記名茶」合作，嚴選文山包種茶入盒，品嘗月餅時搭配清香回甘的金黃茶湯，展現相得益彰的風情，大氣耀眼的紅色外盒則是充滿氣勢與質感。

晶華的廣式月餅禮盒《醉月》今年推出廣式伍仁、香醇芝麻、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、栗蓉奶黃以及福圓鐵觀音六款口味，以經典傳承的風味展現特色。而年年廣受消費者好評的《花月》-港式奶黃酥與蛋黃酥禮盒，師承自香港麗晶酒店師傅的技法，共有奶黃酥與豆沙蛋黃酥兩款品項。同時，搭上這波送禮風潮，主廚再次推薦勇奪多次媒體評比優勝、佳節必備經典《晶華嚴選》-鳳梨澄沙奶黃禮盒，晶華期望以多元優質的美味，強有力的品牌知名度，成為消費者送禮、自用兩相宜的頂級品味之選。

晶華《賞月》桃山拔絲月餅禮盒1,680元(每盒8粒)，《醉月》晶華冠軍廣式月餅禮盒1,280元(每盒6粒)，《花月》經典奶黃酥與蛋黃酥禮盒980元(每盒8粒)，《晶華冠軍》鳳梨澄沙奶黃禮盒780元(每盒8粒)。即日起至7月31日預訂並完成付款者，可享9折；大宗訂購者另有優惠。7月25日起開始提貨。