外資出具最新NB代工廠報告，4大NB代工廠，廣達(2382)是唯一被給予「表現優於大盤」的個股，廣達6月營收創歷史次高，外資給的目標價為110元。

台灣4大NB代工廠（廣達、仁寶、緯創、英業達），其所公布的6月營收，均繳出亮麗成績，較5月呈強勁的成長，主要是上海和昆山的逐步解封影響。4大NB廠在6月的NB出貨合計達1430萬台，月增31%，年減8%。整體而言，雖然6月NB出貨的月增強勁，但大陸封城對2Q出貨還是有一定的衝擊，今年2Q的NB出貨合計3400萬台，季減13%，年減21%。

展望3Q，雖然NB代工業者認為3Q的成長動能仍可延續，但外資法人認為，偏高的庫存及疲弱的終端需求，可能使3Q旺季打折扣。

在4大NB廠方面，外資估給予廣達(2382)表現優於大盤。看好廣達受惠於5G起飛在雲端伺服器業務的成長動能，廣達在資料中心的優勢包括長期的經驗和設計know-how；以及多元化的客戶群等，這些都有助於提供更穩定的獲利能力。

廣達6月NB出貨為520萬台，月增30%，但年減22%，第二季的NB出貨為1240萬台，季減27%，年減35%。展望第三季，公司預估NB出貨季增可達雙位數，至於在雲端伺服器業務也相當樂觀，認為H2會優於H1，且全年雲端業務可達2位數的年增。