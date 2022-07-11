一名女網友表示，家中的清潔用品用完，會再去賣場買補充包倒入空罐，但補充包底部常常會有殘留的清潔劑，質疑「補充包真的有比較省嗎？」貼文吸引大批網友討論，不少人說補充包並不會比較便宜，且罐裝促銷優惠的機率比較高，反而比補充包划算。

原PO近日於PTT八卦版指出，家中的洗髮精、沐浴乳、洗碗精等清潔用品用完後，會去賣場買補充包，倒入罐子常常會有少部分清潔劑殘留在補充包底部，要花很多時間慢慢倒、整理，好奇問「這樣真的有比較省嗎？」

貼文曝光，網友紛紛分享看法及經驗，「賣場的補充包有時還比罐裝貴」、「賣場罐裝常常在特價時，還比補充包便宜」、「補充包沒有一定比較便宜，買的時候一定要比價」、「補充包容量要跟罐裝的算一下，比較才知道哪個省」、「想要省錢就是要看哪個便宜買哪個，但遇到罐裝特價的情況比較常見」、「如果一直以為補充包比較便宜，直接就買了，真的是虧大了」。

留言中也有人說，「補充包殘餘的清潔劑，只要加水搖晃幾下，就不浪費了」、「殘留可以加水進去搖一搖來用啊」、「我買補充包是為了省空間，不是省錢」、「電商賣的補充包都滿便宜的」。