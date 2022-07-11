塞爾維亞網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）勇奪生涯第21座大滿貫，這座溫網冠軍除了將他與納達爾（Rafael Nadal）的大滿貫金盃縮小至1冠差距，根據ATP職網總會，喬柯維奇也是當今「大賽奪冠速度最快」的選手！

ATP計算的「大賽冠軍」包括1990年以來的4大滿貫賽、年終賽、千分大師賽、奧運單打金牌。喬柯維奇生涯207場大賽累積64冠（21座大滿貫、5次年終賽冠軍、38座大師賽冠軍），平均3.2場就摘1冠。

排名居次的是納達爾（Rafael Nadal），生涯203場大賽摘下59冠（22座大滿貫、36座大師賽冠軍、1次奧運金牌），3.4場摘1冠的速度亦是極為驚人。

事實上也只有納達爾、喬柯維奇仍是接近同一等級的選手，在他們之外最優秀的費德勒（Roger Federer）是每4.4場摘1次大賽冠軍，山普拉斯（Pete Sampras）是每4.9場摘1冠。這也是因為費德勒、山普拉斯在職業生涯後期開始慢下腳步，喬柯維奇、納達爾還在穩定摘冠的緣故。

單以大賽冠軍總數而言，喬柯維奇（64冠）、納達爾（59冠）、費德勒（54冠）是無庸置疑的男網3天王，最接近他們的山普拉斯為30冠，後面還有27冠的阿格西（Andre Agassi）、20冠的莫瑞（Andy Murray）就差距更大了。總結當今男子網壇，喬柯維奇已逐漸脫離世界排名之爭，也是唯一能與納達爾抗衡的大賽冠軍競爭者。