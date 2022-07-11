民進黨選對會昨（10日）正式提名前交通部長林佳龍出戰新北，對此資深媒體人韋安今（11日）以「新北將上演一場『侯屠龍』大戰嗎？」為題，直言民進黨派林佳龍選新北，當然是希望複製2014年立法院長游錫堃模式「雖敗猶榮」，以拉近與侯的得票差距，把新北市的選戰打成2024年總統大選的前哨戰，希望牽制侯「未來更上一層樓的空間。」

但韋安表示，此舉更有可能是送球給侯殺。「以前有『倚天屠龍』，現在則有一場新北『侯屠龍』大戰在後面」。他指出：

一，以林的知名度和經歷，算的上綠營的A咖，也是2024年的潛在出線者。侯龍大戰就是總統大選的預演。「會讓新北原本死氣沉沉選戰，變得既火爆又精彩。」

二，但這位學運世代綠營明星人物，在做事方面實在差強人意。2014年乘太陽花學運紅利選上台中市長。但僅一任就被盧秀燕拉下，以盧目前超過林幾個等級的施政滿意度，就證明他施政表現未令台中市民滿意。

三，侯是憑藉苦幹實幹，無數實績起家。林則是靠兩場學運，野百合和太陽花出頭和掌權（市長）。這兩種背景的比較，「前者接地氣，後者是靠政治運動」。以新北選民結構，多數市民會接受誰顯而易見。

韋安也提到，侯友宜當然也不可大意，「既要能做事，也要會說實話」，把過去12年，在新北的所作所為，開拓與建設，讓市民了解清晰。「少政治、重人民、多做事」，非傳統的侯友宜，對上靠政治運動躥起的典型政治人物林佳龍。侯屢獲信任指數，6都施政滿意度第一名，兩人根本是無法比較「不對稱」戰爭。林佳龍根本無法壓縮當年侯蘇之戰的選票差距，而且差距會更加擴大化。

最後韋安預言，2022年新北市侯龍之戰，最後的結果，可能無法滿足林佳龍，少輸為贏、雖敗猶榮的「卑微期待」。最終會上演成40萬票差距的「侯屠龍」大戲。