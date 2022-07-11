正文(4906)受惠訂單強勁，6月營收創下近9年新高，下半年在全球網通升級潮帶動，加上缺料逐漸紓緩下，法人看好正文全年稅後淨利年增上看逾5成。

正文6月合併自結營收為27.21億元、月增加24.4%、年增加24.1%，創近9年歷史新高。

正文看好，受惠於新技術、新應用以及新客戶帶動，正文下半年訂單強勁，此外，隨著料狀況逐漸改善下，也使得訂單滿足率提高，營收顯著成長。

網通產業今年揮別去年的缺料衝擊，在物料逐漸恢復穩定，加上疫情後生活型態恢復正軌，帶動企業、資料中心網路升級潮，且原本就看好的5G基礎建設，今年網通股業績備受市場看好。以正文來說，將受益Wi-Fi 6/6E的滲透持續提升，固網建設在美國政府政策推動，相關產品營收具成長空間。

法人預估，正文除網通本業訂單穩定貢獻外，還有來自普羅、正基、京潤等 轉投資收益貢獻，看好正文全年營收成長看兩位數，稅後淨利更有逾5成的成長實力。