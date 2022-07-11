日本知名YouTuber東谷義和先前曾不畏壓力，公開踢爆綾野剛酒醉帶未成年開房間，以及形象良好的小栗旬不雅照等娛樂圈黑幕，令不少人相當震驚，他隨後也宣布參選參議員受到眾人矚目。而在本（11）日舉行的參議院選舉中，他不僅高票當選，選舉宣傳時還曾大開支票表示若當選還會公開47個猛料，讓許多人相當期待。

日本參議院選舉於11日上午正式展開，而全國投票率疑似受到前首相安倍晉三遭槍擊逝世的影響，竟提升至52.5%，是16年來最高的紀錄。其中最受到矚目的就是知名YouTuber東谷義和，他當時所提出的政見就是公開47位名人黑料，包含「當紅藝人虐待動物」、「上市公司社長對女性施暴」、「男演員與女主播密遊海外」、「足球選手取消婚約逼女方墮胎」、「女藝人涉及性交易」、「藝人私下砸錢賭博」等，甚至表示若他真的當選將一一公開做這些惡劣事蹟的真實人物，令不少網友相當期待。如今他不僅真的當選、創下日本憲政史上第一位因爆料當選參議員的YouTuber首例，也讓不少名人挫哩等。

事實上，現年50歲的東谷義和過去曾是潮牌服飾店社長，也曾開過藝人經紀公司與酒吧，擁有許多政商名流及明星好友，但後來他卻沉迷於賭博，積欠金額高達3億日幣（約新台幣6550萬元），當時他還憑藉明星的名義進行詐欺被告發，只好逃亡杜拜，也被演藝圈好友們大動作切割。但他在今年2月開設YouTube頻道後，便開始瘋狂爆料演藝圈內幕，除了踢爆綾野剛、小栗旬之外，也曾公開成田優、新田真劍佑、佐藤健、山下智久等私下的飲酒內幕，使他追蹤人數火速飆升，至今已吸引超過百萬人，他還曾因在推特上公開小栗旬不雅照而使帳號兩度被封鎖。

不過，網友對於東谷義和當選一事評價兩極，有人認為他就是正義的化身，也有人認為選舉不是粉絲投票，不希望他影響日本朝政，而日本媒體則認為他當選將會對財經及演藝圈產生很大的影響。