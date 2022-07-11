大陸一線紅星楊冪昨驚爆破相意外，她在前天(7/9)參與《密室大逃脫4》節目錄製時，被目擊捂著臉上救護車，消息曝光後足足6小時，其工作室才證實楊冪眼角受傷，需要縫合處理，她也因臉部受傷而必須停工休養，外界因此開轟工作室及製作單位反應慢，還因她受傷暫時無法繼續拍戲，而掀起與同戲男星龔俊粉絲之間的罵戰。

楊冪錄製節目發生意外，導致女星最重要的臉部受傷，事後工作室發聲明證實此事，並透露傷勢需要縫合，節目製作單位則發道歉聲明，承諾會檢討內部疏失，保障來賓與工作人員的安全，而楊冪粉絲團也更新了她傷勢後續，表示她接受了長沙數一數二專家的醫治，用了美容針縫合，但也提到治療過程中楊冪被施以麻藥及破傷風針，因此引發揣測傷勢應該不輕，粉絲紛紛心疼指責其公司未善盡保護藝人的責任。

楊冪方面後續澄清，她眼角受傷但並未失明，但需要暫時停工，而楊冪目前正在拍攝新戲《狐妖小红娘月紅篇》，她這一受傷，恐怕得休息不只一個月，勢必嚴重影響拍攝進度，因此惹得與她搭檔的男星龔俊的粉絲群不滿，而與楊冪粉絲在網路上展開罵戰。

龔俊粉絲痛批楊冪為了賺錢罔顧本業，接綜藝節目不專心拍戲，如今受傷停工，耽誤到劇組跟同戲夥伴，酸嗆「楊阿姨請去燒香拜佛祈禱自己身子骨頭硬點，別拖累！」、「龔俊拍戲期間不錄綜藝，他真的是一心對待自己的演藝事業，對自己和劇組負責」，如今天氣炎熱，劇組在40度高溫下等候楊冪歸隊，沒想到等到的卻是她受傷停工的消息，「我們龔俊轉了一個又一個場獨自撐起一片天，本來就要拍4、5個月，又得延期！請問有什麼臉？」，不滿情緒實在難忍，因此在網路上掀起一片負面輿論聲浪。