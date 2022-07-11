最近才大張旗鼓宣告沃爾加盟跟「雙星」里歐納德、保羅喬治聯手的快艇，目前以1.92億美元高居下個球季團隊薪資榜首，如果加上豪華稅，快艇下季薪資加豪華稅總額來到3.36億美元的誇張數字，也將可能成為美國體育史上最昂貴的球隊。

因為快艇下個球季不僅里歐納德與保羅喬治都領到超過4200萬美元薪資，拿到千萬美元合約的還有諾威爾、馬可斯莫里斯、肯納德、柯文頓、雷吉傑克生、巴坦、祖巴茲等人，甚至還有仍未公布薪資的沃爾，光是團隊薪資就已經相當嚇人。

反正快艇老闆鮑爾默身價高達幾百億美元，就算重金打造球隊也毫不手軟，他也才宣告花費20億美元打造快艇新主場，預計2024年就可完工，屆時快艇就不用跟湖人共用主場，這一切都是為了幫助快艇趕緊回到爭奪總冠軍的行列之中。

只是快艇這項薪資加豪華稅的紀錄，恐怕也沒辦法保持太久，因為上季總冠軍勇士目前團隊薪資也來到1.78億美元，加上還沒跟普爾完成續約，假如勇士不計成本留人，下個球季的團隊薪資加豪華稅總額，有可能挑戰5億美元大關，屆時快艇根本追不上。