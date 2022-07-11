隨著能源危機加劇和更廣泛的經濟擔憂所造成的影響，歐元在過去14個月兌美元貶值近20%，並且在上周匯率一度跌至接近1比1的平價水準，觸及1歐元兌1.0073美元，為2002年以來的最低水準。

根據過去10年資料，1歐元的平均價值為1.18美元。而由於美聯準會加息使得美元成為世界各地投資者防範全球通膨飆升的避風港，美元兌多數主要貨幣的匯率今年出現了上漲。

對於美國人來說，美元升值應該有助於緩解高通膨所帶來的痛苦，但對於歐洲人來說，歐元貶值將使出國旅行和購物變得更加困難。

此為歐元下跌的關鍵因素。為了抑制通貨膨脹，美國聯準會今年已經三次提高利率，其中一次是1994年6月以來幅度最大的加息。相較之下，儘管對物價上升感到擔憂，但歐洲央行(ECB)一直不願升息，兩家央行截然不同的做風，可能將歐元匯率推至低於美元的水準。

儘管歐洲央行已表示，可能在7月升息，但一些官員表示擔心，歐洲央行可能會在經濟增長放緩的考量下，放慢升息腳步。

德意志銀行策略師里德(Jim Reid)表示，「歐元疲軟的另一個原因是，人們越來越懷疑歐洲央行是否會像最初設想的那樣，啟動激進的升息週期」；「考慮到人們對經濟衰退的擔憂，世界各地都存在對更加溫和的的升息預期，但是這在歐洲更為普遍」。

關於歐元下跌，還有一個重要的原因是歐洲經濟正在放緩，人們對衰退的擔憂也在加劇；特別是對德國衰退的擔憂。荷蘭ING全球主管Carsten Brzeski表示，烏克蘭戰爭是徹底破壞德國經濟商業模式的最後一根稻草；德國經濟商業模式基於三個因素：廉價的外國能源、工業和出口。經濟事務研究所研究員Julian Jessop說，德國現在是「歐洲真正的病夫」。

烏克蘭戰爭以及隨後俄羅斯所引發的能源危機，令歐盟國家陷入癱瘓。德國的形勢是如此嚴峻，以至於德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在6月警告說，如果俄羅斯削減其天然氣供應，這可能意味著德國面臨一個潛在的「雷曼兄弟時刻」。

德國目前已部分實行暖氣和熱水配給，街上路燈變暗，游泳池關閉。周一開始，從俄羅斯對德國輸送天然氣的北溪1號管線將關閉十天進行維護。

德國是近年來歐洲表現最差的主要經濟體之一。官方資料顯示，自6年前英國公投宣布脫歐以來，法國和英國經濟成長最快，其次是西班牙、德國和義大利。

牛津經濟研究院的專家表示，對經濟衰退的擔憂已大幅加劇。他們表示，依賴俄羅斯天然氣較重的國家可能會遭受更大的衝擊，德國和義大利的經濟成長可能會因此下滑2%。

而能源危機和隨之糾纏而來的經濟衰退，料在短期內將不易退去。