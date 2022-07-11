嘉威(3557)6月營收3.18億元，年增18.48％；累計上半年營收31.64億元，年增26.96％。其中，第二季淡季中仍繳出優於過往成績，單季營收11.3億元，年增11.09％，單月、第二季及上半年營收均創下歷年同期新高。展望第三季，由於受到全球通膨、升息等導致消費力道減弱，嘉威生活審慎因應經濟情勢變化，力求在逆風中繳出穩健的成績。

嘉威生活年第一季在產業旺季與客戶提前出貨的效應下，單季營收達20.35億元新高水準，第二季向為嘉威生活的產業淡季，雖有部分訂單因應客戶的需求提前在第一季拉貨，但第二季營收仍達到11.3億元，創下歷年同期新高。

5月美國美國消費者物價指數（CPI）在糧食與能源價格大漲的帶動下，年增8.6％，增幅創下1981年12月以來最高，月增率為1％。本周13日將公布6月CPI年增率，分析師預期恐攀升至8.7％。

CPI指數的上升，代表通膨與升息的環境影響消費者的可支配所得，使得北美通路商進入庫存的調整期。嘉威生活指出，雖然CPI增幅攀升，但相較於汽油、能源與食物價格這波通膨中上漲最多的區塊，餐、廚具產品屬於大眾日常生活的必需品，且嘉威生活主要產品價格走親民平價的取向，目前客戶鋪貨與產品去化的速度符合預期，影響相對較低。

在面臨高通膨時代，嘉威生活也審慎因應變局，希望進入第四季歐美傳統旺季時，維持過往旺季的水準。