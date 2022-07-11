各級政府機關（構）、公立學校11日降半旗1天，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻，總統府升旗完後緩緩降下半旗。（趙雙傑攝）

全國降半旗悼安倍晉三 蔡英文：台灣永遠的好朋友 @中時新聞網 ​

日本前首相安倍晉三8日在街頭助選時，遭槍擊身亡，總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校於11日下半旗1日，以感念安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。此舉引發外界討論，戰略專家張競今(11日)在臉書發表看法，他認為台灣降半旗日期與安倍辭世死亡日期無連結，也與12日安倍追思安葬活動搭不上邊，真是不能讓人理解，為何要挑選11日下半旗，究竟道理何在？

總統府發言人張惇涵日前表示，當台灣遭遇困難及挑戰時，安倍前首相總是大力支持台灣，無論是推銷台灣的農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，甚或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心，因此，蔡總統決定，透過下半旗之方式，表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。

張競今則提出看法認為，就針對特定人物辭世下半旗來說，若不是在辭世當日立即開始執行，決策時間與行政程序來不及時，至少亦要在次日執行，時間長短各依人情厚薄親疏而定；否則就是在舉行葬禮之安葬日執行。總而言之，下半旗是項禮儀，挑選時日要有道理，才是有禮有節。

張競質疑，不知道為何政府會決定在前不著村後不著店的7月11日，執行此項禮節？不但是與安倍晉三辭世死亡日期未曾連結，更與明(12日)追思安葬活動搭不上邊，真是不能讓人理解，為何要挑選7月11日此日下半旗，究竟道理何在？