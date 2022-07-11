取自台日交流協會臉書

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，蔡英文總統今天前往日本台灣交流協會悼念表示，她代表政府與人民向安倍家屬致上最深的哀悼，對於不法暴力行為，也要再次予以最嚴厲的譴責。今天一起追悼安倍，也會記得他對台日合作的期待，未來台日會持續攜手合作，深化雙方友好關係，共同創造印太地區的自由和開放。

蔡英文今天在總統府祕書長李大維和外交部長吳釗燮陪同下，赴日台交流協會向過世的安倍獻花和鞠躬致哀，並在留言板寫下「台灣永遠的好朋友，感謝您對台日友誼及世界民主自由和平的貢獻」，並署名蔡英文。

蔡英文表示，安倍前首相是她認識10多年的老朋友，還記得今年3月跟他視訊會談的時候，他那親切的笑容跟溫暖的問候，當時，我們雙方都非常希望能夠早日在台灣見面。駐日代表謝長廷大使也提到，安倍之前才剛允諾他要來台灣訪問。

她說，我們也看到許多民間的朋友都談起，原本規劃跟安倍前首相一起進行的活動跟計畫，這些都代表了安倍跟台灣互動是多麼的密切，我們一直都是並肩前進的好夥伴。

對於安倍的離開，蔡英文表示，大家都非常的難過與不捨，這幾天來自各地的民眾在日本台灣交流協會的外頭留言，寫下的對安倍前首相的追思和感謝。

今天政府機關和公立學校都降半旗悼念安倍，她說，在這裡，她要代表政府與人民向安倍前首相的家屬致上最深的哀悼。對於不法的暴力行為，我們也要再次予以最嚴厲的譴責。

蔡英文表示，安倍是深受國際推崇的國際領袖。畢生致力於維護民主、自由、人權的價值，他更是台灣的好朋友，多少多次訪問台灣，大力提升台日關係，促進的雙方的交流，這些年來無論台灣遇到賑災或者疫情挑戰，安倍前首相總是伸出援手，在國際場域也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。

她重申，安倍對台灣的友好與溫暖，將會永遠留在我們的心中，這幾天她看到在台灣和日本的許多朋友都在回顧安倍彈琴悼念311震災罹難者的影片，安倍在影片中表達希望跟大家一起發揮挑戰的精神以及互助扶持的精神，「我相信，這也是台灣和日本共同秉持的精神」。

過去台日相互扶助，走過許多的挑戰。她說，今天我們一起追悼安倍也會記得他對台日合作的期待，未來台灣和日本會持續攜手合作，深化雙方的友好關係，共同創造印太地區的自由和開放，最後她要再次感謝安倍對台日關係的貢獻，正如同他所彈奏的歌曲「花正在開」，我們一起繼續努力，讓更多的台日合作開花結果。