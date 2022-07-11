張嫌偷車後，警方攔查到該車時，未料張嫌又追撞一部路邊自小客車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

竊車拒捕連撞3車躲追緝 警1小時圍捕歸案

32歲張姓男子10日晚間竊取自小客，經車主發現報警，警方調閱車行紀錄，7分鐘內即掌握該車行蹤，立即派遣線上員警前往查察，未料在路口攔查時，張嫌拒停車受檢，並加速逃逸，警方立即通報警網攔截圍捕，期間張嫌先擦撞兩車，最後警方不到一小時間就在東區精武路與復興路口將該車攔停並使用防護型噴霧器，喝令犯嫌下車，將張男逮捕並依法移請地檢署偵辦。

台中市第二分局文正派所10日23時35分接獲林姓民眾報案，稱白天將自已所有之自小客車停放在北區梅川西路與永達街口，23時許前往開車時發現車輛失竊。

警方獲報後，迅速調閱失竊車輛車行紀錄，發現該車於23時42分許正行經北區英士路與英才路口，立即派遣線上員警前往查察，隨即在英士路與日新街口發現該車，惟上前攔查時，該犯嫌拒絕停車受檢，並加速逃逸；勤務指揮中心立即通報線上各警網實施攔截圍捕。

該車輛於攔截圍捕過程，行經北區、西區、中區等路段，經過中區興中路與公園路口時，不慎擦撞一部自小客車至左後照鏡損壞，最後線上巡邏警力於11日0時20分許，在東區精武路與復興路口，攔停並使用防護型噴霧器，喝令犯嫌下車，隨即依法宣讀權利並以強制力將其依現行犯逮捕，全案無民眾或人員受傷，並依法移請台中地檢署偵辦。

張嫌於該路口拒捕時又撞及停放於路旁之自小客車車後保險桿，事故部分已交由第三分局交通分隊協處。

第二分局分局長陳家銘表示，警方受理報案後迅速調閱相關監視器，鎖定犯嫌行車動向，實施攔截圍捕將犯嫌依法逮捕，警方對於維護社會秩序責無旁貸，勇於強力執法、打擊犯罪，實現保障民眾安居樂業之承諾，提供優質生活環境空間，絕不容許不法行為挑戰公權力。