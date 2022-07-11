在擔憂通膨以及經濟衰退的同時，新興市場投資人正調整方向，已鎖定一些利率仍在低點的國家。例如，利率尚在歷史新低的印尼以及泰國所發行公債，還有印度，因為當地央行只升息1次而已。

上述情況跟2022年初截然不同，當時，低公債殖利率商品慘遭無情拋售，轉而擁抱像是巴西以及智利等公債，全球隨後也進入貨幣緊縮階段。過去幾周以來，市場對經濟衰退的擔憂遠大於通貨膨脹，不過，斯里蘭卡以及阿根廷正被通膨搞得是焦頭爛額。

過去，高利率環境曾被視為投資的一個好環境，但若是跟低通膨又能搭配經濟成長相比，相對地就黯然失色不少。法國東方匯理銀行(Credit Agricole CIB)認為，亞洲地區通膨比歐美要低不少，不急著升息之下經濟衰退的疑慮自然就比較少一點。

根據彭博社統計，有高達2370億美元的新興市場主權債務，屬於不良債權等級的。因債台高築宣布破產的斯里蘭卡，讓市場擔憂全球公債市場還有多少未爆彈。同時，剛換一名新領導人的斯里蘭卡，也正與IMF(國際貨幣基金組織)協商債務中。

彭博社指出，新興市場中只有中亞以及亞太這兩個地區，在7月的國家本幣公債回報率是正的。同時，拉丁美洲與東歐則是表現最差的。而在8個亞洲新興市場發債的政府中，有兩個尚未升息，另外5個升不到90個基本點。只有韓國是異數，因為當地利率已大增135個基本點。

西方世界內，所有拉丁美洲國家都已調高自身的利率，包括智利在9%，巴西升至13.25%。另外，鄰近烏克蘭的東歐國家波蘭也來到7.25%。不過，渣打銀行認為，美國通膨還是在高檔徘徊，聯準會勢必將大力升息，所以這些新興市場早早升息效用有限，反而會大大影響經濟成長。

彭博社調查，3個月前開始升息的印度，2022年GDP可望達到8.7%。另外，東南亞最大經濟體印尼，今年的GDP也估有5.2%，不過，利率卻還是維持在3.5%歷史新低還沒上調。

美國投資機構DoubleLine Group認為，亞洲因為不像拉丁美洲，還有中歐以及東歐一樣有物價大漲壓力，故不急著升息下，反而景氣表現在全球來說會比較好。