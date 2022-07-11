這次經典賽在全世界只有四個城市有獲得主辦權，台中市是直接以城市為名由美國大聯盟和國際棒壘球總會所宣布，相當難得。照片/台中市政府提供

2023「世界棒球經典賽(World Baseball Classic)」首輪賽事將於2023年3月在台中洲際棒球場舉辦，台中市長盧秀燕在獲知官方公布後，第一時間臉書發文恭賀，並表示會盡全力籌備迎接此項世界頂級的棒球賽事，此文發出後迅速獲得約6000個讚、超過230則留言，反映超熱烈，許多粉絲興奮地表示「太棒啦！」、「要去現場加油！」。

台中市政府近年來一直努力推動「酷運動、酷城市」，這次經典賽在全球只有4個城市（台中、東京、鳳凰城、邁阿密）具有主辦權，台中市是其中之一，表示獲得美國職棒大聯盟(WBC)與世界棒壘總會(WBSC)的高度肯定，也顯示台中的運動政策與風氣發展良好，深受外界好評。

盧秀燕上周在臉書發文表示，2023年3月世界棒球經典賽將到台中洲際棒球場舉行，市府努力推動酷運動、酷台中，台中市曾獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，而「台中洲際棒球場」更是我國首屈一指符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，因此經典賽將在台中舉辦。 此次勢必帶動全國棒球熱潮，市府將全力以赴做好準備，歡迎球迷為台灣英雄們加油，讓世界看見台灣、看見台中。

網友紛紛燃起棒球魂，興奮表示：「謝謝盧市長，想起了2013年的感動了」、「讓棒球魂再度感動你我」、「期待國際棒球盛事」、「臺中好棒」、「盧市長的努力我們台中市民都看到了」、「好棒的市長」、「在台中舉行是行銷宜居臺中的亮點」。