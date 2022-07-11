文／健康醫療網

下背痛是國人常見的脊椎疾病，萬一開完刀後又復發，恐面臨二次手術的風險；醫師指出，根據臨床統計，神經沾黏合併不適者，占所有脊椎手術24%，一旦發生神經沾黏，將大幅增加手術困難度，也會增加神經損傷可能性，因此，神經沾黏的狀況不可不慎。

●脊椎疾病一定要開刀？ 醫師細說明

馬偕醫院骨科部部主任張定國指出，大多數下背痛的原因，有筋膜發炎、扭傷、拉傷、姿勢不良、疲勞等，通常都不需手術；若是椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎骨刺等退化性脊椎疾病，經保守治療無效，或是壓迫性骨折、脊椎腫瘤、感染才需要手術。

他說明，脊椎掌管四肢運動及感覺神經，而神經包覆在脊椎中間，手術過程相當複雜，好比「老屋電線重拉」，要更換深埋在天花板的電線，得打開天花板；脊椎手術則必須要透過不同路徑進入，不但要清除脊椎病灶，也要處理壓迫神經的組織，過程中對整體結構破壞越少越好，更不能傷害神經。

●開完刀又下背痛 可能是神經沾黏

張定國說明，術後沒有好好保養或脊椎持續不穩定，或是因神經沾黏、發生感染、脊椎腫瘤等，都有可能會再復發。根據臨床統計，所有脊椎手術病人中，約有5至10%會面臨需要二次手術緩解不適感。

舉例來說，如果椎間盤突出患者剛開完刀症狀改善，但過了2至3個月後，又出現下背麻痛等，就可能是神經沾黏造成。沾黏是身體自然癒合的過程，像是傷口癒合會結疤，而發生在脊椎的沾黏即是神經沾黏，它會造成解剖結構及神經分布位置改變；萬一需要二次手術，很容易損傷神經，就像是挖水管工人挖到電纜可能停電，挖到油管、氣管可能爆炸，嚴重神經損傷恐造成癱瘓等不可避免的併發症。

●預防神經沾黏 減少二次手術困難度

如何避免神經沾黏呢？張定國指出，目前無法預測會不會神經沾黏，但疾病越嚴重，手術範圍越大就越容易發生，手術過程應避免過度破壞組織，並減少出血、徹底止血，最好使用防沾黏產品預防，即使需要二次手術，也不易發生神經沾黏。

現行預防神經沾黏可分為物理性及化學性預防，物理性的方式如防沾黏產品，透過凝膠、玻尿酸、膠原蛋白或自體脂肪，將神經與疤痕組織有效阻隔，減少局部發炎反應及纖維母細胞合成、疤痕組織的產生。他並提醒，選擇防沾黏產品時要注意能否與人體相容，以免產生免疫反應。化學防沾黏方式則利用抗發炎物質如類固醇、白藜蘆醇，透過降低發炎反應，減少疤痕組織增生。

●預防脊椎疾病 護骨也要顧肌肉

隨著年齡增長，每人都可能發生脊椎疾病。張定國表示，脊椎是人體的支架，不但脊椎要夠堅固，肌肉也要夠強壯，才能撐住脊椎，就不易有背痛、罹患脊椎疾病；並應均衡飲食、多曬太陽可強化骨骼、預防骨質疏鬆。此外，規律運動增強肌耐力，尤其要訓練核心肌群，平時也要注意姿勢，不要久坐、長時間低頭滑手機。

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