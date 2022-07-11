駕駛人要注意！國道公路警察局日前在臉書粉專發文，呼籲駕駛人不要在內線當烏龜車，先前有輛小貨車在最低速限100公里的路段，僅行速76公里，貼文表示，「不取締你對得起大家嗎」，掀起網友共鳴，直呼開單的警察真是英明。

國道公路警察局5日貼文分享違規案例，一名小貨車駕駛行經最低速限100公里的路段，於內線車道行速76公里，低於速限24公里，而該車前方毫無車流堵塞，因不明原因龜速行駛，造成後方車輛塞爆，大排長龍。

國道公路警察局貼文指出，後面的車輛被堵到天荒地老，不取締實在對不起大家，還表示，國道攝影師天天上工，盼請民眾天氣熱多喝水，慢速車不要占用內線車道，搞笑表示，「我很乖我不當路隊長，跟上車流保持安全車距」。

國道警察局貼出民眾於內線龜速行駛，遭開罰的案例，呼籲其他用路人別成為路隊長。（翻攝自臉書《國道公路警察局》）

貼文曝光後，引起逾4萬位網友討論，不少網友行駛國道都遇過內線龜車，紛紛大讚警察罰單開得漂亮，「快車不一定是車禍凶手，很多都是慢車引起的，開慢速車的人真的很自私，紅單開起來」、「這個太好了！一台車耽誤數百台車的時間……太可惡！」、「個人感受～路隊長比超速更可惡」、「開單的警察真是英明」。

實際上，國道內線車道為超車道，根據路段設有不同的最低速限，以國道一號舉例來說，約155公里處（大安溪橋）以北，速限為100公里，155至356公里處（楠梓交流道）則為110公里，256公里以南為100公里，若用路人行駛於內側車道低於最低速限則可依循法規裁罰。