近期半導體股面臨大幅修正，以晶圓代工龍頭台積電為例，從今年1月高點688元，到7月5日盤中最低433元，短短6個月時間跌幅超過37%，多家外媒紛紛看淡半導體產業前景， 《經濟學人》以「晶片製造商在經歷了渦輪增壓式的榮景，是否會陷入超大規模的蕭條？」為題撰文，稱晶片的「供不應求」已經反轉為「供應過剩」。

報導指出，多家晶片製造商看淡產業前景，韓國大廠三星考慮在下半年降低儲存晶片的價格，美國記憶體大廠美光則預期今年第三季的銷售額，可能比原先預期少了五分之一。

值得關注的是，市場對晶片的需求比預期消退得更快，尤其是個人電腦（PC）市場，其占總體晶片需求約30％， IDC 數據顯示，今年全球 PC 出貨量將下降8%；此外，占總體晶片需求約20%左右的智慧型手機銷量預計也將下降，大陸這個全球最大手機市場，智慧型手機出貨量今年4月比去年同期下降了三分之一，如果全球經濟陷入衰退，電腦和手機市場的萎縮將會加劇；而占總體晶片需求大約一成的數據中心與汽車業，統計過去連續幾季汽車晶片出貨量都比預期高出40%左右，面臨供過於求危機。

報導指出，疫情導致的晶片短缺危機嚇壞了各國政府，像是美國國會正在審議的《晶片法案》，歐盟正在考慮對半導體業補貼440億美元，另外包括印度、日本和南韓也有類似的計劃，但政府的干預以及積極補助當然可能導致更多的產能過剩；此外，美國政府正在利用出口管制來阻止大陸買家獲得半導體和製造它們所需的設備，但大陸是全球最大的晶片市場，這將導致美國晶片製造商失去主要客戶。

華爾街日報則以「晶片熱為何降溫？」為題，撰文分析半導體繁榮顯現疲態的兩大主因。報導指出，在疫情爆發初期，民眾曾掀起購買筆記型電腦和其他電子產品的熱潮，但這股狂熱已經消失，受通膨影響，想要升級電腦設備的消費者因此縮手。此外，市場對加密貨幣的追捧也在消退，受加密貨幣市場崩跌影響，民眾等在電腦商店門外搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩晶片等景象已不再。

《日經新聞》報導，英國調查公司Omdia分析師南川明警告，除了最先進半導體產品之外，其他都將陷入供應過剩，他直言這次情況比網路泡沫還嚴重，除了台積電等前三大廠之外，其餘廠商獲利能力將惡化，半導體產業可能將開始進行重組。