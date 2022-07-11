人是群體動物，大家身處在社會當中，不免要時時與他人交際，從上學一直到出社會，交際應酬無所不在，如何處理人際關係是大家一直在學習的，然而有些人卻對交際不以為然，有3個星座的朋友們非常不喜歡在陌生場合與陌生人交談，他們討厭交際的程度如同患有社交恐懼症，寧願自己一個人待在家也不想和他人對話。

⭐金牛座

金牛座的大家對社交本就不擅長，且他們也非常害怕別人覺得自己是無趣的人，因此金牛座們希望盡可能地避免交際應酬，除非該活動對他們來說有很大的利益或興趣，否則金牛座是不會輕易放棄自己的時間並踏出家門社交的，他們認為與其要花時間迎合不熟的人，不如享受獨自一人享受愜意時光。

⭐巨蟹座

巨蟹座對陌生場合極度排斥。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座的大家非常喜歡待在家裡，身處在家中讓他們非常有安全感，也因此巨蟹座們很討厭出門，即便他們可能前一天已經答應你隔天會赴約，不過他們想逃避以及排斥社交的心仍舊沒變，在想到身處陌生場合的緊張感，就會讓巨蟹座們不自覺的超反感，因此他們一定會想到各種理由不赴約，為的就是不想感受令人窒息的交際。

⭐牡羊座

牡羊座希望自己在社交中能夠隱形。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的大家在陌生場合中會相當不自在，且也不會主動和陌生人開啟話題，他們只會在一旁靜靜的看著大家，這也讓他人認為牡羊座們有一種難以靠近的氛圍，且即便身處交際應酬當中，牡羊座的大家還是相當沉穩，不會有太搶眼的表現，而他們也非常希望自己不要被注意，默默地當個小小邊緣人就好。

人的一生都在學習如何社交，不過有時候獨自一個人靜一靜也不錯，上述的3個星座雖然不喜社交，甚至對其有所恐懼，不過他們卻很善於與自己相處，非常難能可貴。