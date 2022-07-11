民進黨選對會昨(10日)決定徵召衛福部長陳時中競選台北市長。國民黨台北市議員游淑慧今(11日)在臉書表示，陳時中昨一早陪同行政院長蘇貞昌視察台北市社會住宅建案，被視為參選起手式，「只是這個起手式恰好突顯他對北市市政的不了解，空洞薄弱硬要選」、「陳時中的起手式，錯了」。

其實蘇貞昌昨上午到文山景美社會住宅預定地視察，陳時中也陪同到場。對於民進黨是否會徵召陳時中及無任所大使林佳龍選雙北，蘇當時表示，若能當市長必會有作為，說「各就各位、精彩可期！」而民進黨選對會則於昨晚拍板陳、林兩人出戰雙北。

不過，游淑慧指出，2016年蔡英文的政見是8年20萬戶社宅，6年過去了，中央在北市興辦的社宅户數是0，更可悲的是，不但一戶都沒蓋出來，而且許多「亂選的預定地」都遭到當地區民的強烈反對，例如內湖三個基地。她說，社宅不是解決「北市」居不易和脫北的良方，看北市社宅經驗，8年興建25000户，人口卻同步流失20萬人， 而且還債留數百億，而把所有空地都改成社宅，只是降低原本當地的環境品質， 也沒有解決台北市的高房價和租屋市場，這些陳時中大概完全沒有概念。

提到陳時中這3年的防疫成績，游淑慧認為，撒了8千多億，結果仍造成近八千名國人死亡，陳時中沒有一句哀悼，就把落跑說成承擔，一廂情願的說要來扛台北市的未來，「讓人心驚膽跳」。她更透露，昨天到一個早餐店老闆，對方看到陳時中的參選新聞後，和聊天的客人只講了一句話「不要吧～不適合」。