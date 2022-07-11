南韓性感辣模兼網紅Irene（명아）擁有甜美臉蛋與超火辣的魔鬼身材，因經常在網路上不吝嗇的分享火辣穿搭及養眼辣照而吸引大批網友的注意。而近日就有台灣網友將Irene的照片轉發自臉書「報廢公社」，公開她有沒有撩起衣服的身材對比，立即吸引大批網友的目光。

在網友轉發的照片中，只見Irene穿著一件寬大的白T搭配灰色真理褲，對著鏡頭露出甜美微笑，下一秒她則是用雙手將白T撩起至胸部，大方秀出裡面的白色內衣，而飽滿雪乳及性感水蛇腰也立即呼之欲出，加上她胸口還有一個性感黑痣，令網友看了忍不住驚呼「不能只看外表要看內在！」、「胸有大痣」、「本斥但大」、「我一直以來行善積德，今天讓我滑到這張圖也可以說是合情合理」、「我想多瞭解一點她的內在」、「身為男人一定要懂得欣賞內在」；但也有網友質疑她的身材，表示「吸氣吸太過了吧」、「這個腰認真？」

事實上，Irene私底下便是一名性感模特兒，因此經常在網路上分享火辣的工作照與各種比基尼、內衣照，熱愛健身的她也經常曬出對著鏡子自拍、檢視身材的翹臀照，令網友看了總是臉紅心跳，紛紛大讚「太辣了」、「這個身材好棒」、「魅力滿點」、「很辣我喜歡」等，IG吸引超過17萬人追蹤。