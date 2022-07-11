2022年九合一大選新竹市長民調近期曝光，同時請辭赴桃園參選市長、目前深陷論文抄襲風暴的新竹市前市長林智堅滿意度也出爐，高達72.3%，但不少網友在此新聞下方留言大表驚訝與不信。

據《ETtoday新聞雲》公布新竹市長選戰最新民調，林耕仁以24.6%領先，沈慧虹則以24.2%位居第二，民眾黨立委高虹安18.3%排第三，時代力量立委邱顯智以5.8%敬陪末座。該民調也調查前市長林智堅的滿意度，結果顯示林卸任前仍維持72.3%的高滿意度，不滿意度為18.4%。

對此，大批網友湧入《中時新聞網》相關報導留言，質疑「這是真的嗎？真讓人驚嚇」、「論文抄襲的民調更高？」、「又開始洗白了嗎？」、「誰可以說一下他的政績？」、「以訪問地區住宅電話為抽樣架構，這民調會準？」，也有網友狠酸「誰還關心新竹啊？都在看桃園」、「林出來選拖垮該黨，是好事一樁」。